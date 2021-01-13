موجز الخليج 365 للسيارات.. مستقبل "جنرال موتورز" وأحدث طرازات BMW

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

تعتزم "جنرال موتورز" استثمار 27 مليار دولار قبل سنة 2025 في السيارات الكهربائية، والذاتية القيادة.

تقدم بي إم دبليو نسخة جديدة لعام 2021، من طراز M2 Competition، بقدرات مميزة تنافس بها الماركة البافارية موديلات مثل مرسيدس A-CLASS.

ما زالت الشائعات حول الشراكة المرتقبة بين هيونداي وأبل تتوالى يوما بعد يوم.. وإليك أحدث التسريبات.

تتسبب الاختلافات في أنواع وأشكال وصلات شحن السيارات الكهربائية ارتباكا كبيرا، للمقبلين على شراء سيارة كهربائية للمرة الأولى.



تمكن طلاب بكلية الهندسة، جامعة عدن، من اختراع مركبة بإمكانات محلية، تعمل بالطاقة النظيفة.

سيارات أمريكية شهيرة حققت مبيعات هائلة على مدار سنوات، قد لا يعلم كثيرون أنها بمحركات يابانية منافسة.

كشفت شركة جيب الأمريكية عن النسخة الأحدث من طراز "كومباس"، لتعزز أسطولها من السيارات الفاخرة بالأسواق في 2021.

طرحت شركة "سكوديريا كاميرون جليكنهاوس" الأمريكية، الأربعاء، أيقونتها SCG 004 الجديدة، التي تنتمي لفئة الموديلات السوبر رياضية.

طرحت شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات الموديل الخاص Riviera من أيقونتها Zoe "زوي" المعتمدة على نظام الدفع الكهربائي.

