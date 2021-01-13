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أردوغان: لن نرضخ لضغوط شركات التواصل الاجتماعي التي تعتبر نفسها فوق القانون

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده "لن ترضخ لضغوط شركات التواصل الاجتماعي التي تعتبر نفسها فوق القانون، فيما يتعلق بمراعاة حقوق شعبه".

وفي تصريح له، قال أردوغان: "شركات التواصل الاجتماعي لم تنفذ تقريبا أيا من قرارات المحاكم التركية، بشأن التصدي للحسابات التي تمجد الإرهاب والعنف".

وأضاف: "مثلما لا نسمح بتواجد الإرهاب داخل حدود بلادنا، لا يمكننا القبول بالحملات الدعائية للإرهاب في العالم الافتراضي".

وتابع: "لن نرضخ لضغوط شركات التواصل الاجتماعي التي تعتبر نفسها فوق القانون فيما يتعلق بمراعاة حقوق شعبنا".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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