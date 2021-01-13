شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس الوزراء السعودي يجدد ترحيب المملكة بتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جدد مجلس الوزراء السعودي ترحيب المملكة بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب.



وتطلع المجلس في اجتماعه الذي عقد، مساء الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن يسهم القرار في وضع حد لأعمال المليشيات وداعميها، وتحييد خطرها على الشعب اليمني والأمن والسلم الدوليين واقتصاد العالم..متمنياً أن يؤدي هذا التصنيف لدعم وإنجاح الجهود السياسية القائمة لإنهاء الأزمة في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث.