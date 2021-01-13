شكرا لقرائتكم خبر عن 40 قتيلا بينهم مستشار إيراني.. ضربة موجعة لمليشيا طهران في سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت وسائل إعلام إيرانية، مقتل مستشار إيراني رفيع في الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على دير الزور شرق سورية ، ارتفعت حصيلة الغارات التي شنتها طائرات حربية إسرائيلية اليوم (الأربعاء)، على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في شرق سورية إلى 40 قتيلا. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن بين القتلى 7 عسكريين من جيش النظام السوري، و 16 مقاتلا من فصائل إيرانية.

وطالت الغارات الإسرائيلية مواقع ومستودعات ذخيرة وأسلحة لقوات النظام وحزب الله والقوات الإيرانية والمليشيا الموالية لها وعلى رأسها لواء «فاطميون»، في المنطقة الممتدة من مدينة الزور إلى الحدود السورية - العراقية في بادية البوكمال. واستهدفت إسرائيل بأكثر من 10 ضربات مستودعات عياش ومعسكر الصاعقة ومواقع أخرى في أطراف مدينة دير الزور، كما استهدفت بـ6 ضربات مواقع ومستودعات ذخيرة وسلاح في بادية البوكمال، وبضربتين اثنتين تمركزات ومواقع ومستودعات في بادية الميادين. وخلف القصف الإسرائيلي الثاني من نوعه خلال 2021، خسائر بشرية ومادية فادحة، وصلت إلى إصابة ومقتل ما يقارب الخمسين مقاتلا.

وقصفت غارات مماثلة في السادس من الشهر الجاري، كتيبة الرادار الواقعة غرب بلدة الدور بريف السويداء الغربي، وكتيبة «نجران» شمال غرب السويداء، ومحيط الفرقة الأولى ضمن منطقة الكسوة ومواقع أخرى على طريق دمشق - درعا، حيث تتواجد مليشيا موالية لإيران وحزب الله وقوات النظام والمليشيا الموالية له.