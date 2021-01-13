شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مشاهد غير معتادة لعناصر الحرس الوطني الأمريكي داخل الكونجرس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت أروقة الكابيتول تواجداً غير مألوفاً لعناصر من الحرس الوطني الأمريكي، خلال جلسة مجلس النواب للتصويت على مساءلة ترامب بشأن أحداث اقتحام أنصاره للمبنى الشهير الأسبوع الماضي.

وأظهرت الصور انتشاراً مكثفاً للجنود خارج وداخل الكابيتول. وعكست الوضعية التي كان بها الجنود حالة الاستنفار الأمني المرتفعة لتأمين الكابيتول، كذلك مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأثارت الصور الملتقطة للجنود وهم يستلقون تحت سقف الكايبتول الجدل بين العديد من رواد التواصل، حيث خلص البعض إلى أن الأوضاع غير مستقرة في العاصمة. بينما رأى آخرون أنها مجرد بروباجندا من قبل وسائل الإعلام المعادية للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وأن انتشار الجنود أمراً عادياً.