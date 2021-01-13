بعد أزمة تويتر مع ترامب.. جوجل تتخذ قرار عاجل لوقف التحريض على العنف

الشارقة - اميمة ياسر - قالت قناة "العربية"، في عاجل عبر موقعها الرسمي على "تويتر"، إن شركة جوجل أعلنت تعليق الإعلانات السياسية في الولايات المتحدة لوقف التحريض على العنف.

وأضافت القناة أن مجلس النواب الأمريكي يواصل التصويت على آليات توجيه التهم وعزل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

في وقت سابق قرر موقع نشر الفيديوهات الشهير "يوتيوب" المملوك لشركة جوجل العالمية، تعليق حساب ترامب، على المنصة، مشيرًا إلى أنه ينشر محتوى ينتهك سياساته، وبذلك يكون محظورًا من نشر أي محتوى جديد على يوتيوب لمدة 7 أيام