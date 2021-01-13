شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف اختصاصات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.. وضع سياسة الأجور والأسعار أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، الجلسة الإجرائية الثالثة للفصل التشريعى الثانى، غدا الخميس، لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية، بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من النواب، ويعقبها إجراء انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس.

ونظم الفرع الثانى من الفصل الخامس بقانون لائحة مجلس النواب اختصاصات اللجان النوعية بالمجلس والبالغ عددها 25 لجنة، واختصت المادة 44 كل لجنة من اللجان النوعية بدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة التي تُحال إليها من رئيس المجلس.

ونستعرض فيما يلى اختصاصات لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب:

السياسة الاقتصادية

مسائل النقد والائتمان والادخار

سياسة الأجور والأسعار

التأمين والقروض

شئون التجارة الداخلية

التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكى

شئون التجارة الخارجية

التشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية

الشئون الاقتصادية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادى مع السودان

سياسة الاستثمارات والمناطق الحرة

غير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالاقتصاد والتعاون الاقتصادى