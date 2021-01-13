وكيل مجلس الشيوخ: اكتمال المنظومة التشريعية يدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة

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القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، إن المنظومة التشريعية اكتملت بانطلاق أعمال مجلس النواب وانعقاد أولى جلسات الفصل التشريعى الثانى، وهو ما يحسب للقيادة السياسية المصرية التى نجحت بامتياز فى إدارة الاستحقاقات الانتخابية لمجلسي الشيوخ والنواب، رغم التحديات الكبيرة التى يمثلها انتشار جائحة كورونا، الأمر الذي يحمل العديد من الدلالات على قدرة الدولة المصرية، والتناغم الواضح بين جميع أجهزتها، فضلا عن إصرارها على تحقيق التمثيل النيابى الذى يعكس إرادة كل فئات الشعب المصرى، وتطلعه للمشاركة بقوة فى صنع القرار.

وتابعت فوزى فى تصريحات لها: " مشهد إدارة النائبة فريدة الشوباشي الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، مؤشراً على مدى ما وصلت إليه المرأة المصرية من إنجاز، وما تحقق لها من مكتسبات بفضل إيمان القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تفعيل دور المرأة المصرية في كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وأضافت وكيل مجلس الشيوخ، أن اختيار النواب لرئيس المجلس والوكيلين جاء معبرا عن ملامح المرحلة المقبلة، حيث يتمتع الرئيس المستشار حنفي جبالي بتاريخ قضائي وقانوني عريض يبشر بأداء يتناسب مع متطلبات التشريع والرقابة التي ينتظرها ملايين المصريين من مجلس النواب، وأيضا يتميز الاختيار بالتنوع في التوجهات والخبرات والانتماءات، وقد كان مشهد التنافس الديمقراطي على مناصب هيئة مكتب المجلس على مستوى ما وصلت إليه الدولة المصرية من مؤسسية وتنوع وإتاحة الفرصة للجميع على قدم المساواة.

واستكملت وكيل مجلس الشيوخ، قائلة إن الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا خلال الجلسة والحرص على التباعد الاجتماعي، كانت ملفتة للنظر، بما يعطي المثل والقدوة للجميع على أهمية هذه الإجراءات الوقائية وضرورة اتباعها في كافة المواقف والمواقع.

وأكدت فوزى، أن اكتمال المنظومة التشريعية المصرية سوف يكون بداية قوية لدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، حيث تنتظر مجلسى النواب والشيوخ العديد من الملفات المهمة فى مجالات الاستثمار واستكمال الإصلاح الاقتصادى، والصحة والتعليم والإسكان وقضايا الشباب والمرأة وغيرها من الموضوعات بالغة الأهمية لمستقبل أفضل لمصر ولشعبها الذى يستحق المكانة التى يحلم بها والتى طالما سعى الرئيس السيسي للوصول إليها بجهد أبناء هذا الوطن.