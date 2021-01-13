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أمريكا / إصابة إثنين من الغوريلا بـ"كوفيد 19"

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اسماعيل عبد الحي - أعلنت السلطات الأمريكية اليوم، الثلاثاء 12 جانفي 2021، إصابة غوريلتين بفيروس ، ما طرح علامات إستفهام عديدة، وفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك".

 

قال غافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية في تحديث عبر الأنترنات بخصوص جائحة فيروس كورونا، إنه ثبتت إصابة غوريلتين في حديقة حيوان سان دييغو بكوفيد-19.

 

وإكتشف الخبراء أن الغوريلتين سقطتا مريضتين، وأن غوريلا ثالثة تعاني أعراض المرض فيما يبدو أيضا، أنها أصيبت بالعدوى .

 

وأضاف نيوسوم أنه ما زال يجري تحري مصدر العدوى لتحديد ما إذا كان الفيروس إنتقل بين الحيوانات أو من البشر للغوريلا.

 

وطرح هذا الأمر علامات إستفهام حول إمكانية إنتقال الفيروس من البشر إلى الحيوانات أو إنتقاله بين الحيوانات نفسها، وهو ما قد يكون مؤشرا خطيرا لإحتمالية تحور الفيروس بصورة أكثر خطورة في الفترة المقبلة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

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