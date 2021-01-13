الصحة الفنزويلية تسجل اللقاح الروسي سبوتنيك فى رسميا

ياسر رشاد - القاهرة -

نشر الحساب الرسمي للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، على "تويتر" أن وزارة الصحة الفنزويلية سجلت اللقاح الروسي رسميا، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد أعلن في وقت سابق أن بلاده تتوقع توريد أول دفعة من اللقاح الروسي المضاد لكورونا في الربع الأول من عام 2021.

وأضاف أن "فنزويلا ستقوم خلال الـ 90 يوما بتطعيم 10 ملايين من المواطنين".

وكان مادورو قد أعلن عن توقيع اتفاق مع روسيا لشراء 10 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك V"، وقدم الشكر للرئيس

الروسي فلاديمير بوتين.

يذكر أن روسيا تجري مفاوضات مع عدد من الدول حول توريدات وإنتاج لقاح "سبوتنيك V".

وفي أمريكا اللاتينية قد اتفقت روسيا مع الأرجنتين والبرازيل على توريد ملايين الجرعات من اللقاح الروسي.

تجدر الإشارة إلى أن لقاح "سبوتنيك V" الذي قام بتطويره مركز غاماليا للأبحاث، أصبح أول لقاح مضاد لفيروس كورونا مسجل في العالم.