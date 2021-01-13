مدير شرطة واشنطن: أكثر من 20 ألف عنصر حرس وطني سيأمنون النظام العام أثناء تنصيب بايدن

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مدير شرطة واشنطن، روبرت كونتي، عن الدفع بأكثر من 20 ألف عنصر من الحرس الوطني الأمريكي، لتأمين النظام العام في العاصمة في أثناء مراسم تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة.

وقال كونتي خلال موجز صحفي، اليوم الأربعاء: "بما أنه حدث ذو أهمية وطنية فإن الخدمة السرية

هي المخولة بتقديم الأرقام النهائية، لكن بإمكانكم أن تروا ما يفوق 20 ألف من عناصر الحرس الوطني في واشنطن العاصمة"، وفقا لروسيا اليوم.

وأعرب مدير الشرطة عن اهتمامه البالغ بضمان الأمن في واشنطن سواء في يومي عطلة نهاية الأسبوع الجاري

أو في يوم التنصيب (20 يناير)، واصفا مشاركة هذا العدد الكبير من أفراد الحرس الوطني في الحفاظ على النظام العام مساعدة غير مسبوقة للشرطة.

وتجري التحضيرات لمراسم تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأخيرة وسط الإجراءات الأمنية المشددة بعد قيام أنصار الرئيس الحالي، دونالد ترامب، باقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي وما رافق ذلك من اضطرابات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.