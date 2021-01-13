جونسون: على الحكومة البريطانية ألا تصاب برهاب الصين

ياسر رشاد - القاهرة -

صرح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، بأن على لندن توخي الحذر بشأن دور الصين في تشييد البنية التحتية للبلاد، مضيفا فى الوقت ذاته، أن الحكومة يجب ألا تصاب بـ"رهاب الصين".

ونقلت وكالة "رويترز" عن جونسون قوله: "أريد أن أؤكد أنه عندما أتحدث عن التحديات المتعلقة بالصين، من المهم أن نكون حذرين بخصوص ما يحدث مع البنية التحتية الحيوية للبلاد وحماية بياناتنا وفضائنا السيبراني، ونحن حذرون فعلا".

وأضاف: "لكنني لا أريد لهذا البلد أو لهذه

الحكومة أن تتبنى موقفا ينم عن رهاب الصين".

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت أن شركات الاتصالات في البلاد لن تتمكن، اعتبارا من 31 ديسمبر الماضي، من شراء معدات الجيل الخامس من شركة "هواوي" الصينية، وسيتم بحلول عام 2027 استبدال جميع معدات هذه الشركة بمنتجات من شركات مصنعة أخرى.

وتُتهم الشركة الصينية بأن لها اتصالات مع أجهزة استخبارات بلادها، الأمر الذي تنفيه الشركة العملاقة باستمرار.

وكشفت صحيفة "يوميوري" اليابانية أن الاتفاق العام بهذا الشأن تم التوصل إليه خلال مشاورات منفصلة بين ممثلي طوكيو والهيئات المعنية في الولايات المتحدة وبريطانيا خريف عام 2020.

ويدور الحديث حول تهيئة الظروف لدخول أوسع إلى الأسواق الأمريكية والبريطانية لمعدات شبكات الجيل الخامس للشركتين اليابانيتين "NEC" و"Fujitsu".

ويتم ذلك بتوسيع نطاق الموردين المحتملين مع استبعاد "هواوي" من قائمة المشاركين في المناقصات ذات الصلة.

وتشير الصحيفة اليابانية إلى أن الشركة الصينية العملاقة "هواوي" تستحوذ حاليا على أكثر من 33٪ من سوق معدات المحطات المتنقلة العالمية، فيما تسيطر شركة إريكسون السويدية، ونوكيا الفنلندية، على 25٪ و19.9٪ من هذه الإمدادات، على التوالي.