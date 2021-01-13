مجلس الشيوخ لن يعقد جلسة طارئة هذا الأسبوع وسط مساءلة ترامب

ياسر رشاد - القاهرة - قال المتحدث باسم زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ميتش ماكونيل إن المجلس لن يستخدم حالة الطوارئ للدعوة إلى عقد جلسة فورية هذا الأسبوع.

وأكد ماكونيل، أنه لن يتم عقد جلسة طارئة هذا الأسبوع بينما يمضي مجلس النواب قدما في تصويته على عزل الرئيس دونالد ترامب، وفقا لروسيا اليوم.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب يوم الأربعاء على عزل ترامب في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت الأسبوع الماضي في مبنى الكابيتول الأمريكي، وقال قادة الديمقراطيين في مجلس النواب إنهم قد يرسلونه إلى مجلس الشيوخ في أقرب وقت هذا الأسبوع.

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن قيادة الحزب الجمهوري في

مجلس الشيوخ الأمريكي تبحث احتمال بدء محاكمة الرئيس، دونالد ترامب، في إطار مساءلته يوم الجمعة.

وقال مستشار بارز للجمهوريين في مجلس الشيوخ طلب عدم ذكر اسمه، إن محاكمة الرئيس قد تبدأ الجمعة في حال إقرار مجلس النواب، خلال جلساته حول هذا الموضوع التي بدأت اليوم الأربعاء، البند الخاص بعزل ترامب، لكن المصدر شدد في الوقت ذاته على أن القرار في هذا الصدد لم يتخذ بعد.

وسبق أن أعلن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، الغرفة الأعلى للكونغرس الأمريكي، ميتش ماكونيل، أن الجلسة القادمة

للسيناتورات من المقرر لعقدها يوم الثلاثاء المقبل ولا يمكنه عقد اجتماع لهم أبكر من ذلك دون موافقة كل الأعضاء الـ100.

وقد بدأ مجلس النواب، الغرفة السفلى للكونغرس الأمريكي، الأربعاء، مناقشة تشريع لمساءلة ترامب للمرة الثانية خلال فترة حكمه بعد فشل المبادرة السابقة عام 2019.

ومن المقرر أن يصوت المجلس أولا على تحديد القواعد الخاصة بالنقاش، وإذا تمت الموافقة عليها مثلما هو متوقع فسيمهد ذلك الطريق أمام تصويت في وقت لاحق من اليوم على إقرار بند للمساءلة يتهم ترامب بالتحريض على التمرد في الخطاب الذي ألقاه يوم 6 يناير ويعتبر على نطاق واسع أنه حث أنصار للرئيس على اقتحام مقر الكونغرس في حدث أسفر عن مقتل 5 أشخاص.

وفي حال المصادقة على مشروع القانون حول مسائلة ترامب سيتم إرسال الوثيقة إلى مجلس الشيوخ الذي يهيمن فيه الجمهوريون.