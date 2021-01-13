الصحة الإسبانية: تسجيل 38 ألف إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة -

سجلت إسبانيا، 38869 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مسجلة أعلى زيادة يومية منذ بدء تفشي الوباء، وفقا لروسيا اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، تسجيل 195 حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى أن العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى 2176089، بينما ارتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 52878، مع استمرار انتشار الإصابات في أعقاب عطلة عيد الميلاد.

وتعتبر إسبانيا الدولة الـ10 عالميًا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بأكثر من 2 مليون حالة وكذلك الـ10 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة بأكثر من 50 ألف حالة وفاة.

تخطي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم حاجز الـ 90 مليون حالة، طبقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد أنه وفقا لإحصائيات الجامعة، فإن عدد حالات الإصابة المسجلة حتى

الآن حول العالم بلغ نحو 90 مليونا و5 آلاف و787 حالة، بينهم مليون و931 ألفا و382 حالة وفاة على الأقل.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.