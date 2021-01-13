اتفاقية برامج لمكافحة العمى في 5 دول

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمقره أمس، اتفاقية مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية لتنفيذ عدد من الحملات الطبية بمجال مكافحة العمى والأمراض المسببة في 5 دول، للعام 2020 - 2021، بقيمة مليونين و310 آلاف دولار أمريكي.

ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل الغامدي، فيما وقعها عن المؤسسة الأمين العام الدكتور عادل الرشود.

وأوضح الدكتور الغامدي أنه سيجري بموجب الاتفاقية تنفيذ 41 حملة طبية بمشاركة متطوعين وأطباء سعوديين في كل من: اليمن، وبنجلاديش، والسودان، ونيجيريا، وباكستان، يتم خلالها إجراء 16.400 عملية جراحية وصرف 41.000 نظارة طبية، وفحص 205.000 شخص، يستفيد منها 262.400 فرد.

وأضاف الدكتور الغامدي أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادا للأعمال الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة، للتخفيف من معاناة المحتاجين وتقديم العلاج للمرضى والمصابين وفقًا لتوجيهات القيادة.

سلال غذائية للاجئي الروهينجا

واصل المركز تنفيذ مشروع تأمين وتوزيع المواد الغذائية للاجئين الروهينجا والمجتمع المستضيف لهم في جمهورية بنجلاديش، وذلك تلبية للنداءات العالمية المتكررة للإسهام في التخفيف من معاناتهم، ودعمًا لخطة الاستجابة السريعة لعام 2020 والخاصة بأزمتهم الإنسانية.

وقام فريق المركز أمس الأول بتوزيع 43 طنًا و200 كيلو غرام من السلال الغذائية استفاد منها 9000 فرد في مخيم أوخيا بمنطقة كوكس بازار.

وتحتوي السلة الواحدة على المواد الأساسية مثل: السكر والعدس والزيت والملح والأرز وغيرها من الأصناف التي تعتمد عليها الأسرة اللاجئة والمضيفة في المجتمع المحلي. مما يذكر أن المركز دشّن الشهر الماضي هذا المشروع، والذي سيُنفذ في أكثر من 20 منطقة في بنجلاديش يستفيد منه أكثر من 120 ألف فرد من اللاجئين والمجتمع المستضيف.

توزيع التمور

وزع المركز 5049 كرتون تمور في عدة محافظات يمنية. وجرى توزيع 1099 كرتون تمور للنازحين في مدينة مأرب استفاد منها 1099 أسرة، وتوزيع 1.700 كرتون تمور للنازحين والفئات الأشد ضعفا في مديرية المظفر بمحافظة تعز، استفاد منها 1700 أسرة، فيما تم توزيع 2.250 كرتون تمور للنازحين والمتضررين في مديرية التحتيا بمحافظة الحديدة استفاد منها 2250 أسرة.

عمليات جراحية

واصل المركز أيضا تنفيذ حملته الطبية التطوعية الأولى للجراحات المتخصصة للأطفال اليمنيين في جراحة المسالك البولية وجراحة الأطفال في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت. وأجرى الفريق الطبي للمركز في اليوم الثالث من الحملة 12 عملية جراحية، منها 8 جراحات في المسالك البولية و4 جراحات عامة، استفاد منها الأطفال من العائلات ذوي الدخل المحدود، كما راجع عيادة طب الأسرة الموازية لبرنامج الجراحات المتخصصة 50 فرداً.

وتأتي الحملة امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة، ممثلة بالمركز، للأشقاء كافة في اليمن دون استثناء للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.