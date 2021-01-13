تنوع بيئي ومدينة بلا سيارات تميز The Line عن المدن الذكية بالعالم

ستتفوق مدينة «ذا لاين» في نيوم على المدن العالمية الذكية، بأسلوب الحياة المميز الخالي من السيارات، حيث إن وجود السيارات فيها يشكل 0 %، وسرعة الوصول إلى المناطق الطبيعية، والتي لا تتجاوز 5 دقائق سيرا على الأقدام من أي موقع في المدينة، بالإضافة لتنوع المناطق الطبيعية في المدينة، والتي تتضمن السواحل، والصحارى الساحلية، والجبال، والأودية.

وبالرغم من ولادة المدينة بعد 20 عاما من إطلاق الأمم المتحدة لمصطلح المدن الذكية، والتي يجب أن تتضمن اقتصادا ذكيا، ومواطنا ذكيا، وإدارة مدنية ذكية، وحركة مواصلات ذكية، بالإضافة للحفاظ على البيئة والتعايش الذكي، استطاع مشروع مدينة ذا لاين تضمين كل تلك الاشتراطات، التي تقوم عليها المدن الذكية، وتحسينها بشكل يتناسب وطبيعة البيئة والمكان.

وتصنف المدن الذكية عالميا وفقا لـ 5 تصنيفات، تتضمن الاقتصاد الذكي، وسياسات إدارة المدينة الذكية، والمجتمع المدني الذكي، والاستدامة الذكية، والانتقال الذكي.

الاقتصاد الذكي

يقوم الاقتصاد الذكي على زيادة الإنتاجية بشكل مترابط بين المنتجين، حيث تلعب كفاءة الأفراد في العملية الإنتاجية دورا كبيرا في تحريك عجلة الاقتصاد، فاختيار الأكفاء لإدارة الأعمال، وتطوير المشاركين في تلك الأعمال يزيد من قيمة الإنتاج، وارتبط الاقتصاد الذكي بالمقدرة على الابتكار والذي من خلاله تتاح الفرص للأشخاص، لتطبيق أفكارهم البناءة في خلق أسلوب إدارة وعمل جديد، يخدم اقتصاد منظمتهم ومجتمعهم، ويزيد من المشاركة الاقتصادية والإنتاج، وسيساهم الاقتصاد الذكي لمدينة ذا لاين في نمو الناتج المحلي للملكة بمقدار 180 مليار ريال، وخلق 380 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2030.

الإدارة والتخطيط

وتعتمد عملية الإدارة الذكية على إشراك المواطنين في عملية التخطيط، من خلال اتخاذ القرارات بمستوى عال من الشفافية، عبر نشر البيانات وإتاحة مشاركتها مع المواطنين لتقييمها، حيث تعتمد هذه الإدارة على سياسة البيانات المفتوحة، عن طريق مشاركة البيانات الرقمية وإتاحة مجال التواصل، وتتمثل عملية الإدارة الذكية في مدينة ذا لاين في احتواء المدينة على نظام ذكي يحلل 90 % من البيانات، التي يتم جمعها ويتواجد في كل مكان بالمدينة، ويوفر وقت استجابة منخفضا، حيث لن يكون هناك مكان في المدينة غير متصل رقميا.

المجتمع المدني

أحد اشتراطات المدن الذكية وجود مجتمع مدني ذكي يتميز بالابتكار، والمرونة، وتعدد الثقافات بين سكانه، حيث تربط بين السكان شبكة اتصالات تعتمد على مشاركة المواطنين في تحسين إدارة المدينة، من خلال المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم وتطبيق تلك الابتكارات، سواء من خلال إنشاء الحدائق المشتركة، أو الاعتماد على الزراعة المنزلية، وتأسيس شبكات للطاقة الشمسية، ويتمثل المجتمع المدني الذكي في مدينة ذا لاين في اعتماد سكان المدينة في تنقلاتهم على المشي، حيث توفر أسلوب حياة حضريا وصحيا في ذات الوقت، كما تدعم المدينة ثقافة الزراعة المحلية، لتحقيق الإنتاج الغذائي المستدام.

الاستدامة

وترتبط فكرة الاستدامة الذكية بالتغييرات المناخية، وتأثيراتها على البيئة وتأثر البيئات الطبيعية للمدن بعمليات التنمية، حيث تعتمد فكرة المدن الذكية المستدامة على رؤية بيئية واقتصادية وثقافية واجتماعية، لتحقيق أهداف الاستدامة بالمدن الذكية من خلال استدامة استغلال المواد الطبيعية المتجددة، والتقليل من استهلاك الموارد الطبيعية الموجودة بكميات محدودة، مع الحفاظ على البيئة الطبيعية من التأثيرات الضارة، التي يخلفها التطور الاقتصادي، وستكون مدينة ذا لاين رائدة في مجال الاستدامة، من خلال الحفاظ على معظم أراضي نيوم لتحسين معيشة السكان والحفاظ على الطبيعية، وتصميم المدينة الذي يحوي مساحات طبيعية مفتوحة من كل جوانب المدينة، والاكتفاء الذاتي للسكان بقدر الإمكان، وتشغيل المدينة بالطاقة المتجددة للحد من الانبعاثات الضارة.

التنقل

تقوم فكرة الانتقال الذكي على وجود مواصلات آمنة ومنخفضة التكلفة، حيث تستهدف تقليل استهلاك الطاقة، وخفض الانبعاثات الضارة، وتطور البنى التحتية عن طريق تطوير تقنيات المعلومات والاتصالات، حيث يعتبر الانتقال الذكي أحد أبرز مميزات مدينة ذا لاين والذي تميزت فيه بشكل مختلف عن باقي المدن الذكية بالعالم، حيث سيتحرر سكانها من قيادة المركبات، وتتحول الشوارع لأماكن لسير السكان على أقدامهم، وجميع وسائل النقل الجماعي بالمدينة تعتمد على وسائل النقل ذاتية القيادة، والمشغلة بالطاقة النظيفة، حيث إن أغلب المناطق يمكن الوصول لها سيرا على الأقدام بوقت لا يتجاوز 5 دقائق.

مقارنة نسبة التلوث بين The Line وغيرها في مدن العالم

36 %لوس أنجلوس

30 %نيويورك

14 %لندن

9 %بكين

9 %باريس

0 %ذا لاين «نيوم»

التنقل

ملبورن - أستراليا 20 دقيقة مشيا داخل الأحياء 2050

باريس - فرنسا 15 دقيقة مشيا داخل الأحياء 2030

نيويورك - أمريكا 10 دقائق مشيا داخل الأحياء 2050

ذا لاين - السعودية 5 دقائق مشيا داخل الأحياء