القبض على 30 مهاجرا في ليبيا

تمكنت السرية المقاتلة المتمركزة في مدينة «تازربو» بـ«الكُفرة»، التابعة لكتيبة «سُبل السلام» في الجيش الليبي، من ضبط آلية على متنها 30 مهاجرا غير شرعي غرب «تازربو».
كان المهاجرون من الجنسيتين السودانية والتشادية، وأحضروا على الفور إلى «الكُفرة»، وسلموا إلى مركـز الإيـواء والترحيل، ليرحلوا إلى دولهـم.
وقد ضبطت الآلية، واتضح أن سائقها أجنبي، وضبط على متنها بضائع مهربة، وجرار زراعي كان سيهرب إلى إحدى دول الجـوار.
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