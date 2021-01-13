انطلاق أكبر محاكمة للمافيا في إيطاليا

انطلقت في مقاطعة كالابريا جنوب إيطاليا، محاكمة أكثر من 350 شخصا يُشتبه بصلتهم بمافيا ندرانجيتا، أكثر المافيات الإيطالية نفوذا، في أكبر مسار قضائي من نوعه بحق هذه الشبكات منذ عقود. وافتتحت الجلسة بعيد الساعة الحادية عشرة قبل الظهر «10,00 ت غ» بتلاوة القاضية تيتسيانا ماكري أسماء محامي الدفاع والمتهمين. وسيجري خلال الجلسات الاستماع إلى أكثر من 350 متهما، بينهم أعضاء مفترضون في مافيا ندرانجيتا، إضافة إلى قادة سياسيين وعناصر في الشرطة ورجال أعمال، داخل قاعة استُصلحت خصيصا لاستضافة هذه المحاكمة غير الاعتيادية، في منطقة لاميزيا تيرميه في قلب كالابريا. وسيمثل أكثرية هؤلاء عبر الفيديو بسبب قيود جائحة كوفيد-19. وسيستمع القضاة إلى 900 شاهد و400 محام في هذه المحاكمة الأكبر من نوعها منذ ثلاثة عقود، في أفقر المناطق الإيطالية، حيث تنشط بقوة مافيا ندرانجيتا التي تتحكم بخطوط التموين بالكوكايين في سائر أنحاء أوروبا. ومن أبرز المتهمين الزعيم المافياوي لويجي مانكوزو، الذي أمضى حوالى عشرين عاما في السجن، إضافة إلى عشرات القادة المافياويين الآخرين من أصحاب الألقاب الشبيهة بعالم العصابات في أفلام هوليوود، من أمثال «الذئب» و«الضخم» و«الأشقر» و«الماعز الصغير».



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