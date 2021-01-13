بيلوسي: ترامب حرض على التمرد ويجب أن يحاسب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

على خلفية تحريضه على الهجوم العنيف الذي وقع الأسبوع الماضي على مبنى الكونجرس (الكابيتول).دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الأربعاء أعضاء المجلس إلى مساءلة الرئيس دونالد ترامب وقالت إنه يجب أن يحاسب.

وأضافت في بداية مناقشة مجلس النواب مساءلة ترامب بعد أحداث السادس من يناير /كانون الثاني والتي خلفت خمسة قتلى ”نعلم أن رئيس الولايات المتحدة حرض على هذا التمرد.. هذا العصيان المسلح على دولتنا. لا بد أن يرحل. إنه خطر واضح وقائم على ذلك البلد الذي نحبه جميعا“.