منظمة الصحة عن كورونا: هذا العام سيكون أشد من 2020

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - يناير - 2021 8:17 مساءً

بالنظر إلى مدى انتشار الفيروس لا سيما مع ظهور السلالات المتحورة من كورونا، ذكرت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء أن العام الثاني لجائحة فيروس كورونا قد يكون أشد من عامها الأول خاصة في نصف الكرة الشمالي، مع تفشي سلالات منه أكثر عدوى.

وقال مايك رايان المسؤول بالمنظمة: ”العام الثاني من هذه (الجائحة) قد يكون أشد بالنظر إلى بعض آليات الانتقال (للعدوى)“.

وأفادت المنظمة في أحدث بياناتها بشأن الأوبئة والذي أصدرته الليلة الماضية بأنه بعد أسبوعين من تسجيل عدد أقل من الحالات، جرى رصد خمسة ملايين حالة جديدة الأسبوع الماضي.

وقالت ماريا كيركوف الرئيسة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن كوفيد-19: ”بعد العطلة في بعض البلدان، سيزداد الوضع سوءا قبل أن يتحسن“.