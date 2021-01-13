برئاسة السراج.. ليبيا تقيم مراسيم تأبين برلماني توفي متأثرا بكورونا في طنجة

جدة - عبدالحي حسين - قاد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب الليبي، مراسيم تأبين عمر غيث قرميل عضو مجلس النواب، وعضو ملتقى الحوار السياسي الذي توفى في مدينة طنجة المغربية أثناء مشاركته في جهود لم الشمل وإعادة اللحمة لمجلس النواب.

ونعى السراج قرميل، في كلمته أمام نواب ومسؤولين حكوميين وأفراد من عائلة الراحل، وعدد فيها مناقب الفقيد الذي وصفه بالمناضل “شديد الانتماء لوطنه، المنشغل بهمومه، المتسم بالنقاء والثبات على المبدأ “.

وأضاف السراج أن الراحل “كان حاضراً وفاعلاً في مجلس النواب، نائباً لا يساوم، يصدح دائما بالحق، وكان مثقفاً صاحب رؤية وموقف وطني واضح، جسده عبر مسيرة حياته، من خلال دفاعه عن مبادئ الحرية والعدالة والوحدة الوطنية، وكل القيم النبيلة”.

وكانت مصادر قد أكدت أن عمر غيث قرميل، سجلت إصابته بفيروس كورونا، هو وزميله، فور وصولها إلى مدينة طنجة، قبل أيام، للمشاركة في الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب، خلال شهر دجنبر الماضي.

وأضاف المصدر ذاته، أن قرميل كان يتلقى العلاج في مستشفى دوق دو طوفار، قبل أن يفارق الحياة، منتصف دجنبر، بسبب مضاعفات الفيروس.