منظمة الصحة العالمية: سلالة فيروس “كورونا” المتحورة تصل إلى 50 بلدا في العالم

جدة - عبدالحي حسين - أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، بأن السلالة المتحورة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، التي اكت شفت لأول مرة في بريطانيا، وصلت حتى الآن إلى 50 بلدا في العالم.

وأضافت المنظمة أن السلالة المتحورة الثانية المكتشفة في جنوب إفريقيا ر صدت حتى الآن في 20 بلدا، بحسب ما نقلته صحيفة “الغارديان” البريطانية.

وأشارت الهيئة الأممية إلى أن سلالة ثالثة “مثيرة للقلق” من الفيروس المسبب لمرض (كوفيد- 19) اكت شفت في اليابان قد تؤثر على الاستجابة المناعية وتحتاج إلى مزيد من التحقيق بشأنها.

ونوهت المنظمة إلى أنه “كلما انتشر فيروس (سارس-كوف-2)، زادت فرص تغيره”، مضيفة أن ارتفاع مستويات انتقال العدوى يعني أنه ينبغي توقع ظهور المزيد من السلالات المتحورة للفيروس.

وكانت بريطانيا وجنوب إفريقيا قد اكتشفتا مؤخرا سلالتين جديدتين لفيروس كورونا أسرع انتشارا وأدى ظهورهما إلى طفرة في أعداد الإصابات بالفيروس في البلدين، ما دفع العديد من بلدان العالم إلى فرض قيود على حركة السفر مع البلدين خشية وصول السلالتين الجديدتين إليها.