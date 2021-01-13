كورونا يصل إلى رئيس البرتغال والملك محمد السادس يتمنى له الشفاء

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت الرئاسة البرتغالية ليلة الإثنين، أن الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا مصاب بكوفيد-19، وتمنى له عدد من قادة دول العالم الشفاء من بينهم الملك محمد السادس.

وبعث الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، برقية إلى رئيس الجمهورية البرتغالية، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، أعرب فيها عن متمنياته بالشفاء العاجل له على إثر إصابته بعدوى كوفيد-19.

ومما جاء في برقية الملك “بلغني أنكم أصبتم بعدوى فيروس كوفيد-19. أعبر لكم عن متمنياتي الخالصة بالشفاء العاجل وأن تستعيدوا كامل العافية في أسرع وقت”، كما أعرب الملك في هذه البرقية عن كامل دعمه للرئيس البرتغالي.

وأعلنت الرئاسة البرتغالية ليلة الإثنين أن الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا مصاب بكوفيد-19 وقد اضطر من جرّاء ذلك لإلغاء كل مواعيده العامة، في تطوّر يأتي قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية التي يخوضها للفوز بولاية ثانية تبدو شبه محسومة لصالحه.

وقالت الرئاسة في بيان إنّ الرئيس البالغ من العمر 72 عاماً لم تظهر عليه أية عوارض مرضية، وهو يخضع لحجر صحّي في مقرّ سكنه في القصر الرئاسي في لشبونة.