شكرا لقرائتكم خبر عن «غوتيريش» يعلن خطوات استمرار وقف القتال بليبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم، حزمة من الخطوات التي وصفها بالضرورية من أجل التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا، والدور الذي يمكن أن تؤديه البعثة الأممية في هذا البلد مستقبلا.

جاء ذلك في تقرير مقدم إلى أعضاء مجلس الأمن بشأن آخر التطورات المتعلقة بملف الأزمة الليبية.

وقال غوتيريش: "يحتاج وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، قبل كل شيء، إلى أن يكون مقبولا من الأطراف ومن عامة الليبيين وأن يكون هناك اتفاق على طرائق تنفيذ وقف إطلاق النار ومستوى الدعم الذي تطلبه ليبيا من المجتمع الدولي, مضيفا يتطلب وقف إطلاق النار الدائم دعما من الجهات المعنية الإقليمية والدولية.

وتابع: "يجب على جميع الدول الأعضاء أن تتقيد تقيدا تاما بحظر توريد الأسلحة وبالجزاءات الأخرى المفروضة من مجلس الأمن".