أكدت الفلبين اليوم الأربعاء تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة بفيروس كورونا، التي تم اكتشافها أول مرة في بريطانيا.
وقالت وزارة الصحة إن المريض المصاب بالسلالة الجديدة هو مواطن فلبيني سافر لدبي في مهمة عمل في كانون أول/ديسمبر الماضي، وعاد إلى مانيلا في السابع من كانون ثان/يناير الجاري.
وأضافت أنه خضع للحجر الصحي منذ وصوله، وبعد ثبوت إصابته بالفيروس.
وأوضحت الوزارة أن رفيقة للمريض ثبتت سلبية إصابتها بالفيروس، ولكنها تخضع للحجر الصحي.
وقالت الوزارة " الشخصان لم يخالطا حالة مصابة بالفيروس قبل مغادرتهما إلى دبى".
وتابعت" جرى تعقب المخالطين للحالتين، وتم رصد مخالطين لم تظهر عليهم أعراض الفيروس، ويخضعون للعزل المنزلي".
وكانت الفلبين قد حظرت دخول الأجانب من أكثر من 30 دولة، رصدت بها السلالة الجديدة لفيروس كورونا، منذ كانون أول/ديسمبر الماضي، ولكنها سمحت بعودة الفلبينيين طالما يخضعون للحجر الصحي الصارم بعد عودتهم.
ومن المتوقع استمرار الحظر المؤقت حتى بعد غد الجمعة، ولكن خبراء الصحة أوصوا بتمديد القيود المفروضة على دخول الأجانب.
وقد بلغ إجمالي حالات الاصابة بفيروس كورونا في الفلبين 492 ألفا و 700 حالة إصابة بفيروس كورونا، بعد تسجيل 1453 حالة اليوم. كما سجلت الفلبين 146 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 9699 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر الفلبين تسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.