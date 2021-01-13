وزير الصحة: ألمانيا تشهد واحدة من أصعب مراحل جائحة كورونا

قال ينس سبان وزير الصحة الألماني اليوم الأربعاء إن بلاده تعيش حاليا في مرحلة من أصعب مراحل وباء كورونا.

وأضاف في كلمة أمام البرلمان "أعداد الإصابات والوفيات ما زالت مرتفعة للغاية ونحتاج إلى خفضها".

وأوضح سبان أنه جرى حتى الآن تطعيم ما يزيد على 750 ألفا باللقاحات المضادة لكوفيد-19 في ألمانيا منذ بدء حملة التطعيم في آخر ديسمبر كانون الأول.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتوقع أن تتمكن من توفير اللقاحات للجميع بحلول الصيف.



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