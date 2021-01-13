إسبانيا تسجل أعلى زيادة يومية بإصابات كورونا

وأفادت الوزارة بتسجيل 195 حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى أن العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى 2176089، بينما ارتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 52878.

وتعتبر إسبانيا الدولة الـ10 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بأكثر من 2 مليون حالة وكذلك الـ10 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة بأكثر من 50 ألف حالة وفاة.