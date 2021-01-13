شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكرى: على عبد العال أكد لى عدم نيته التقدم باستقالته من مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب السابق، وعضو المجلس الحالى نفى فى اتصال تليفونى معه منذ قليل، ما يتردد عن نيته التقدم باستقالته من عضوية المجلس.

وأضاف بكرى لـ"الخليج 365"، أن الدكتور عبد العال شدد على أن عضويته بمجلس النواب شرف والتزام، وأنه لا يفكر أبدا فى تقديم استقالته، وأن كل ما يروج عن هذا الأمر مجرد شائعات وأكاذيب، تسعى للنيل منه ومن مصداقيته والإساءة للبرلمان وللدولة المصرية.

وتابع بكرى قائلا: "الدكتور على عبد العال أكد أن حضوره للبرلمان لأداء اليمين الدستورية أمس التزام دستورى وأخلاقى، وأنه كان سعيدا بأداء القسم وحضوره البرلمان".

ويذكر أن مجلس النواب بدأ أمس دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعي الثانى، حيث عقد جلسة إجرائية انتخب فيها المستشار حنفى جبالى رئيسا لللبرلمان لمدة خمس سنوات، وانتخب كل من المستشار أحمد سعد وكيلا أول للمجلس والنائب محمد أبو العينين وكيلا ثانيًا للمجلس كما أدى أعضاء المجلس اليمين الدستورية.