التوزيع الجغرافي للإصابات الـ1266 بكورونا.. 63% في جهتي البيضاء والشمال

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات 1266 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 620 حالة جديدة، منها 469 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وبجهة الشمال، سجلت 185 حالة، منها 66 حالة بطنجة.

وسجلت بجهة الرباط سلا الصخيرات 115 حالة، منها 51 بسلا.

وبجهة الشرق 86 حالة، وبجهة سوس ماسة سجلت 68 حالة، وسجلت بجهة مراكش آسفي 66 حالة، و43 بجهة العيون الساقية الحمراء، وبجهة فاس مكناس سجلت 35 حالة، ثم 19 حالة بدرعة تافلالت، و13 حالة ببني ملال خنيفرة، و10 حالات بجهة الداخلة وادي الذهب، و6 حالات بجهة كلميم واد نون.

للاطلاع على تفاصيل الحصيلة.. أنقر هنا