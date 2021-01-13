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الفنان “تيو تيو” يفتح قلبه للجمهور.. تحدث عن أسرته الصغيرة واحترافه الكوميديا وعشقه لـ”الراب” المغربي – فيديو

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محمد بوملي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - فتح المغني “تيوتيو” قلبه لـ”اليوم 24″، وتحدث للمرة الأولى عن حياته الشخصية، موضحا أنه أب لطفلتين، اختار أن يكون عمله الجديد “قلبي” عنهما.

وتحدث إلياس “تيو تيو” عن انطلاقته في مجال الغناء، عبر صنف “الدقة المراكشية”، التي قال إنه استفاد منها بشكل كبير في مساره الموسيقي.

وأشار “تيو تيو” إلى أن الكوميديا جزء من مساره الفني، وقد احترفها بعد الفوز في مسابقة لاكتشاف المواهب في بلجيكا.

وعبر “تيو تيو” عن عشقه لموسيقى الراب المغربي، معلنا رغبته في تقديم عمل غنائيا مشترك مع أحد محترفيه.

واستطاع “تيوتيو” الوصول إلى مليار مشاهدة في مجمل مشاهدات قناته على يوتوب، وهو رقم قياسي، لم يصل إليه إلا عدد قليل من الفنانين المغاربة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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