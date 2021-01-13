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الكونغرس الأمريكي يبدأ مناقشات حول توجيه الاتهام إلى ترامب

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 13 يناير 2021

بدأ الكونغرس الأمريكي الاربعاء مناقشة توجيه اتهام للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بتشجيع الهجوم على الكابيتول في واشنطن الذي أوقع خمسة قتلى.

 

ويرتقب أن يجري تصويت على لائحة الاتهام حوالى الساعة 15,00 (20,00 ت غ) في مجلس النواب. ومن غير المتوقع ان يواجه عرقلة نظرا لأن الديموقراطيين يشغلون غالبية في هذا المجلس. وسيؤدي الى فتح إجراء عزل رسميا في حق الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الذي سيصبح أول رئيس يواجه اتهاما مرتين في الكونغرس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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