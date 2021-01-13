شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم الأغلبية: «الشيوخ» لن ينعقد لمساءلة ترامب الأسبوع الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال متحدث باسم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور الجمهوري ميتش ماكونيل في تغريدة على تويتر اليوم الأربعاء، إن ماكونيل لن يستخدم صلاحياته الطارئة لإصدار أمر بانعقاد فوري للمجلس هذا الأسبوع بينما يمضي مجلس النواب قدما في تصويته على مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب اليوم الأربعاء على مساءلة ترامب بعد أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكونجرس الأسبوع الماضي، وقال القادة الديمقراطيون في المجلس إنهم قد يرفعون ذلك لمجلس الشيوخ في وقت قريب قد يكون الأسبوع الجاري.