إندونيسيا تستأنف البحث عن مسجل الصوت لقمرة قيادة الطائرة المنكوبة

جاكرتا ـ د ب أ: استأنفت فرق البحث جهودها أمس للعثور على مسجل الصوت لقمرة القيادة والبحث عن الجثث من طائرة الركاب الإندونيسية التي تحطمت السبت الماضي وعلى متنها 62 شخصا. وكان غواصون تابعون للبحرية قد انتشلوا أمس الاول مسجل بيانات الرحلة للطائرة، مما زاد الآمال بأن يتمكن المحققون من تحديد سبب سقوط الطائرة التابعة لشركة “سريويجايا” للطيران، طراز “بوينج 737-500″، في بحر جاوة بعد أربع دقائق من إقلاعها من مطار جاكرتا يوم السبت الماضي وقال البريجادير جنرال راسمان، رئيس العمليات بالهيئة الوطنية للبحث والإنقاذ “لدينا ثقة كبيرة بأن تسفر عملية البحث اليوم عن نتائج جيدة”. وأضاف أن فرق البحث جمعت حتى الآن 139 كيسا من الأشلاء الآدمية وقطعا من الطائرة، من بينها أحد توربيناتها . وقالت اللجنة الوطنية لسلامة النقل مساء أمس الثلاثاء إن عملية استخراج بيانات من مسجل بيانات الرحلة ربما تستغرق خمسة أيام، وكانت الرحلة الداخلية متجهة إلى منطقة بونتياناك بجزيرة بورنيو، فيما يفترض أنها رحلة كانت ستستغرق 90 دقيقة، وقالت الشرطة مساء أمس الاول إنها حددت حتى الآن هويات أربع ضحايا لحادث التحطم، اثنان من أفراد الطاقم واثنان من الركاب.
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