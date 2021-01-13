البرلمان الأمريكي يصوت لصالح المضي قدماً بمناقشة تشريع لعزل ترامب

وصوت 221 مشرعا في مجلس النواب، الغرفة السفلى للكونغرس الأمريكي، لصالح إقرار قواعد المناقشات حول وثيقة عزل ترامب وعملية إجراء التصويت حول الموافقة عليها أو رفضها، بينما عارض 203 نائبين هذه الأجندة.وتنص خطة الجلسة على فتح المناقشات العامة التي من التوقع أن تستمر ساعتين ليتم بعد ذلك إجراء التصويت بشأن مشروع القانون.

ويتهم الديمقراطيون، الذين يهيمنون في مجلس النواب، ترامب بالتحريض على التمرد عبر الخطاب، الذي ألقاه يوم 6 يناير ويعتبر على نطاق واسع أنه حث أنصارا للرئيس على اقتحام مقر الكونغرس في حدث أسفر عن مقتل 5 أشخاص.

