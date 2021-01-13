اخبار العالم

مسؤول كيني يحذر: "الشباب" الإرهابية تتمدد شمالي البلاد

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر علي روبو حاكم مدينة مانديرا الكينية، من تمدد حركة الشباب الإرهابية شمال شرقي البلاد، وكشف عن أن مدينته مهددة بالسقوط في قبضتها.

وقال روبو خلال مقابلة مع صحيفة "ذا ستاندارد" الكينية المحلية في نيروبي، إن "الشباب" سيطروا على أكثر 50٪ من إقليم شمال شرق كينيا، مشيرًا إلى أنهم سيطروا أيضاً على مناطق استراتيجية في المنطقة. 

ودعا إلى تغيير آليات مواجهة الشباب واستراتيجيات الحرب المستمرة ضدها، وإلا فقد تشكل تهديدًا خطيرًا وقويا داخل كينيا.

وتابع: "أصبحت مجبرا على التحدث بصراحة عن انعدام الأمن في إقليم شمال شرقي كينيا، وخاصة في مدينة مانديرا".

وأشار إلى أن عناصر حركة الشباب ينفذون هجمات إرهابية دامية في بلدة مانديرا ، منوها إلى أنها وصلت الآن إلى مستوى غير مسبوق.

وكشف روبو عن أن الحركة الإرهابية، تجمع الإتاوات باسم "الزكاة" من الرعاة في مانديرا والمناطق المحيطة بها، وأن جميع المؤسسات التعليمية بالمنطقة على وشك الإغلاق بسبب انعدام الأمن في المنطقة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا