إنتاج رؤوس نووية.. تقرير سري لـ"الطاقة الذرية" يفضح إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، عن أن إيران بدأت العمل على خط تجميع لإنتاج مادة أساسية لتصنيع الرؤوس الحربية النووية.

التقرير السري لمفتشي الوكالة، والذي نشرته وسائل إعلام، أكد أن إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها ستركب معدات لمعالجة اليورانيوم في موقع بمحافظة أصفهان خلال الأشهر الأربعة أو الخمسة المقبلة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن النظام الإيراني يسيطر على قطاع كبير من اقتصاد بلاده خلف واجهة منظمات خيرية.

وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل استهداف الأفراد والكيانات الذين يراكمون الثروات من ادعاء مساعدة الشعب الإيراني.

وكان بومبيو قال أمس الثلاثاء، إن العقوبات المفروضة على طهران، حرمت النظام الإيراني من 70 مليار دولار كانت ستستخدم لتمويل الإرهاب والبرنامجين النووي والصاروخي.

وأكد أن الإدارة الأمريكية واجهت النظام الإيراني ومساعيه للحصول على سلاح نووي، مؤكدا أن تجاهل ذلك كان سيشكل خطرًا على الولايات المتحدة.

وكانت إيران أعلنت عزمها طرد مفتشي وكالة الطاقة الذرية ما لم يتم رفع العقوبات بحلول 21 فبراير/ شباط المقبل، في خطوة يتوقع أن تثير غضبا دوليا.



وأقر البرلمان قانونا في نوفمبر/ تشرين الثاني يلزم الحكومة بوقف عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة التابعة للأمم المتحدة في المواقع النووية الإيرانية ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم عن النسبة المحددة في الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران عام 2015، وذلك إذا لم يتم تخفيف العقوبات.

وأقر ما يسمى بـ"مجلس صيانة الدستور الإيراني" القانون في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول، وقالت الحكومة إنها ستنفذه.

وطالبت 3 دول أوروبية، مؤخرا، إيران بوقف تخصيب اليوارنيوم دون تأخير.

وقالت بريطانيا في بيان مشترك مع فرنسا وألمانيا، إنها "قلقة للغاية" من شروع إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 20 % في الرابع من يناير/كانون الثاني.

وأضافت الدول الثلاث، في بيان مشترك، أنه :"نحث إيران بقوة على وقف تخصيب اليورانيوم بمعدل نقاء يصل إلى 20 % دون تأخير".

وأكد البيان أن الخطوة الإيرانية غير مبررة وتشكل انتهاكًا صريحًا للاتفاق النووي.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكدت أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % بالمخالفة للاتفاق النووي مع الدول الكبرى.

وقالت الوكالة إن المفتشين يراقبون الأنشطة في منشأة فوردو الإيرانية للتخصيب.

وسبق ذلك أن أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أن عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قد بدأت في مجمع التخصيب بفوردو.

وفجرت الخطوة الإيرانية برفع تخصيب اليورانيوم غضبا دوليا واسعا، ووعيدا بفرض عقوبات جديدة على النظام.

وكان البرلمان الإيراني صادق الشهر الماضي على قانون يلزم منظمة الطاقة الذرية برفع مستويات تخصيب اليورانيوم.