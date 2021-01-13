شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكونغرس الأمريكي يبدأ مناقشات حول توجيه الاتهام إلى ترامب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأ الكونغرس الأمريكي الاربعاء مناقشة توجيه اتهام للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بتشجيع الهجوم على الكابيتول في واشنطن الذي أوقع خمسة قتلى.



ويرتقب أن يجري تصويت على لائحة الاتهام حوالى الساعة 15,00 (20,00 ت غ) في مجلس النواب. ومن غير المتوقع ان يواجه عرقلة نظرا لأن الديموقراطيين يشغلون غالبية في هذا المجلس. وسيؤدي الى فتح إجراء عزل رسميا في حق الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الذي سيصبح أول رئيس يواجه اتهاما مرتين في الكونغرس.