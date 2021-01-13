شكرا لقرائتكم خبر 43 طن أغذية سعودية لمسلمي الروهينجا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع تأمين وتوزيع المواد الغذائية للاجئين الروهينجا والمجتمع المستضيف لهم في بنجلاديش، تلبية للنداءات العالمية المتكررة للإسهام في التخفيف من معاناتهم، ودعما لخطة الاستجابة السريعة لعام 2021م والخاصة بأزمتهم الإنسانية.

وقام الفريق أمس الأول بتوزيع 43 طنا و200 كلج من السلال الغذائية استفاد منها 9.000 فرد في مخيم أوخيا بمنطقة كوكس بازار.

وتحتوي السلة الواحدة على المواد الأساسية مثل: السكر والعدس والزيت والملح والأرز، وغيرها من الأصناف التي تعتمد عليها الأسرة اللاجئة والمضيفة في المجتمع المحلي.

مما يذكر أن المركز دشن الشهر الماضي هذا المشروع والذي سينفذ في أكثر من 20 منطقة في بنجلاديش يستفيد منه أكثر من 120 ألف فرد من اللاجئين والمجتمع المستضيف.