شكرا لقرائتكم خبر 43 طن أغذية سعودية لمسلمي الروهينجا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقام الفريق أمس الأول بتوزيع 43 طنا و200 كلج من السلال الغذائية استفاد منها 9.000 فرد في مخيم أوخيا بمنطقة كوكس بازار.وتحتوي السلة الواحدة على المواد الأساسية مثل: السكر والعدس والزيت والملح والأرز، وغيرها من الأصناف التي تعتمد عليها الأسرة اللاجئة والمضيفة في المجتمع المحلي.
مما يذكر أن المركز دشن الشهر الماضي هذا المشروع والذي سينفذ في أكثر من 20 منطقة في بنجلاديش يستفيد منه أكثر من 120 ألف فرد من اللاجئين والمجتمع المستضيف.
كانت هذه تفاصيل خبر 43 طن أغذية سعودية لمسلمي الروهينجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.