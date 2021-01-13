شكرا لقرائتكم خبر البرهان يزور الحدود.. الأزمة السودانية الإثيوبية تشتعل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصاعدت وتيرة الصراع بين السودان وإثيوبيا في أعقاب مقتل 6 نساء وطفل على يد ميليشيات قبل يومين على الحدود.

وفيما رفع الجيش السوداني استعداداته على آخرها، زار رئيس مجلس السيادة، والقائد العام الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ولاية القضارف لتفقد القوات في الاتجاه الاستراتيجي الشرقي للبلاد.

ووصل رئيس هيئة الأركان بالجيش السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين وعدد من كبار قادة الجيش السوداني إلى الشريط الحدودي لتفقد الخطوط الأمامية، ونقل موقع «سودان تريبيون» عن مصادر عسكرية موثوقة القول إن رئيس هيئة الأركان تلقى تنويرا من قائد الفرقة الثانية مشاة بالقضارف اللواء ركن حيدر الطريفي عن الأوضاع، وأكدت المصادر أن زيارة رئيس هيئة الأركان ستستمر حتى السبت المقبل.

وطالبت وزارة الخارجية السودانية أمس المجتمع الدولي «بإدانة الأعمال الإجرامية للميليشيات الإثيوبية التي تستهدف المدنيين»، بينما أعاد الجيش السوداني منذ نوفمبر الماضي انتشاره في منطقتي الفشقة الصغرى والكبرى، وقال لاحقا إنه استرد أراضي من مزارعين إثيوبيين كانوا يفلحونها تحت حماية ميليشيات إثيوبية منذ عام 1995.

في المقابل، تتهم الخارجية الإثيوبية القوات المسلحة السودانية بتأجيج الأوضاع على الحدود بالتوغل في الآونة الأخيرة داخل إثيوبيا واحتلال أراضيها الزراعية.