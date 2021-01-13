شكرا لقرائتكم خبر 77 قتيلا وجريحا موالون لإيران في سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الغارات التي شنتها إسرائيل على مناطق بشرق سوريا أسفرت عن سقوط 40 قتيلا و37 جريحا معظمهم من ميليشيات موالية لإيران.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان، إن القتلى هم تسعة من قوات النظام السوري، و31 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية.

وأوضح أن إسرائيل استهدفت بأكثر من عشر ضربات مستودعات عياش ومعسكر الصاعقة ومواقع أخرى في أطراف مدينة دير الزور، كما استهدفت بست ضربات مواقع ومستودعات ذخيرة وسلاح في بادية البوكمال، وبضربتين اثنتين تمركزات ومواقع ومستودعات في بادية الميادين.