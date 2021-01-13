النمسا تطرد جاسوسا خطط لاغتيال معارضي إردوغان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت السلطات النمساوية طرد إيطالي من أصل تركي، قالت إنه تلقى أوامر باغتيال شخصيات تنتقد الرئيس رجب طيب إردوغان، وكشفت أن محاكمته ستجري يوم 4 فبراير المقبل.

وقالت محامية الجاسوس التركي فيرونيكا أويفاروسي إن «السلطات عدته خطرا وشيكا على الأمن العام، وقد اقتيد إلى الحدود الإيطالية».

وبدأت القصة عندما ذهب فياض أوزتورك (53 عاما) المقيم في إيطاليا، إلى أجهزة الاستخبارات النمساوية ليخبرها أنه بطلب من تركيا عليه اغتيال ثلاث شخصيات نمساوية تنتقد سياسات الرئيس رجب طيب إردوغان، وفق ما ذكرت النائبة بريفان أصلان، إحدى المستهدفات في أكتوبر، وفقا لموقع (24) الإماراتي.

وأوردت الصحف المحلية أنه أبلغ المحققين النمساويين بأنه أدلى بشهادة زور أمام القضاء التركي، مما أدى إلى إدانة موظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول في يونيو، وأشارت النيابة العامة لوكالة فرانس برس إلى أنها فتحت تحقيقا في سبتمبر، ووجهت إليه تهمة «التخابر مع قوة أجنبية». ويواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة عامين.