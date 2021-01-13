شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الحكم الصادر بحق 4 متهمين في قضية اغتيال الحريري والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لاهاي - أ ف ب

أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان، الاربعاء، عن بدء مرحلة الاستئناف في الحكم الصادر في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005 الذي برأ ثلاثة متهمين ودان واحداً.

وأشار مكتب المدعي إلى أنه سيستأنف الحكم موضحاً أن حكم غرفة الدرجة الأولى الصادر تضمّن «أخطاء في القانون وفي الوقائع». وأكد المكتب في البيان أن «هذا النوع من الأخطاء يبطل الحكم ويحول دون إحقاق العدالة» بدون إعطاء تفاصيل حول الأخطاء المعنية.

وأعلنت المحكمة الخاصة بلبنان التي يقع مقرها في لايدشندام قرب لاهاي، لاحقًا أن دفاع عياش وكذلك الممثل القانوني للضحايا، قد استأنفا الحكم أيضًا. وأضافت أن إيداع إشعار الاستئناف يمثل بدء مرحلة الاستئناف في القضية.

وأوضحت أن الدفاع طعن في كل الإدانات التي أصدرتها ضد عياش غرفة الدرجة الأولى في الحكم، ودعا إلى إلغاء جميع الإدانات، مشيرة إلى أن المحامين طعنوا بالعقوبة المفروضة على موكلهم.

وقضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في 18 آب/أغسطس 2020، بالسجن مدى الحياة بحق سليم عياش بإدانته في المشاركة باغتيال رفيق الحريري، وبرأت ثلاثة متهمين آخرين ينتمون الى حزب الله وكانوا يحاكمون غيابياً.

من جهته، اعترض الممثل القانوني للضحايا على قرار الدائرة الابتدائية بعدم فرض عقوبات مالية في الحكم الصادر بحق عياش.

وصدر الحكم غيابياً إذ لم يتم تسليم أي من المشتبه بهم الأربعة إلى المحكمة الخاصة بلبنان، التي لم تحدد موعد جلسة الاستماع الأولى في مرحلة الاستئناف هذه.

ويسمح نظام المحكمة، الذي تم وضعه بعد صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، لدائرة الاستئناف بتأكيد أو نفي أو مراجعة الحكم أو العقوبة أو كليهما. كما يجيز الشروع في قضية جديدة.