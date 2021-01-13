شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف جندي.. واشنطن تتحول إلى «ثكنة عسكرية» لتأمين تنصيب بايدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخليج

تحولت العاصمة الأمريكية واشنطن إلى «ثكنة عسكرية» لتأمين تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، بعدما أعلنت السلطات الأمريكية، الأربعاء، زيادة قوات الحرس الوطني لتأمين حفل التنصيب إلى 20 ألف جندي.

وكان مكتب الحرس الوطني أعلن الأسبوع الماضي، تعبئة نحو 15 ألفاً من القوات لتأمين التنصيب، في محاولة للتصدي في حال حدوث احتجاجات مسلحة، كما حدث في أحداث الشغب بمبنى «الكابيتول»، الأسبوع الماضي.

وتستمر حالة من القلق والاستنفار في العاصمة الأمريكية واشنطن بسبب الاضطرابات الأخيرة، التي شهدت وفاة أربعة أشخاص داخل الكونجرس، وتم اعتقال 52 من أنصار الرئيس دونالد ترامب.

وكانت وزارة الأمن الداخلي حثت على التنسيق مع وزارات العدل، والدفاع، والمحكمة العليا، والكونجرس، لوضع خطة لنشر قوة اتحادية لحماية كل المنشآت الاتحادية

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي حذر من احتجاجات مسلحة قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب.