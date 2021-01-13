شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان الأمريكي: الانتخابات حق دستوري وليس للجيش دور في تحديد نتيجتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل



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قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، الأربعاء، إن الانتخابات الديمقراطية حق دستوري وليس للجيش دور في تحديد نتيجتها.

وغرد رئيس هيئة الأركان عبر «تويتر»: «الانتخابات الديمقراطية حق دستوري وليس للجيش دور في تحديد نتيجتها، فيما لفت إلى أن الجيش ثابت في دوره للدفاع عن الأمة والحرس الوطني يواصل مهمته لدعم جهود الأمن».

وأوضح أن «أعمال الشغب العنيفة في مبنى الكابيتول بمثابة هجوم على الكونجرس وديمقراطيتنا»، وأضاف: «نذكر جميع الجنود والمدنيين بالتمسك بمعايير الجيش غير السياسية».