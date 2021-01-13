شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا تشدد قيود مكافحة «كوفيد-19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برن - أ ف ب

أعلنت سويسرا، الأربعاء، حزمة جديدة من التدابير للسيطرة على وباء «كوفيد-19»، في ظل خشية السلطات من تزايد الإصابات، بسبب فيروس كورونا المتحور.

وأعلنت الحكومة الاتحادية أن العمل عن بعد أصبح إلزامياً اعتباراً من الاثنين 18يناير/ كانون الثاني، وستغلق المتاجر التي لا تبيع السلع اليومية الضرورية وستفرض قواعد جديدة على التظاهرات والتجمعات الخاصة.

وسيمدد إغلاق المطاعم والمؤسسات الثقافية والمرافق الرياضية والترفيهية، الساري منذ 22 ديسمبر/ كانون الأول، حتى نهاية فبراير/شباط، أي بزيادة خمسة أسابيع عما كان مقرراً.

ويعزو المجلس الاتحادي هذه القرارات إلى أن «الوضع الوبائي لا يزال مقلقاً للغاية، إذ لا يزال عدد الإصابات والوفيات ودخول المستشفى لتلقي العلاج والعبء على العاملين في المجال الصحي، مرتفع للغاية».

وعلاوة على ذلك، فإن السلالة الجديدة الشديدة العدوى «ترفع من خطر ارتفاع جديد في عدد الحالات، التي سيكون من الصعب السيطرة عليها»، بحسب البيان.

وأشارت السلطات السويسرية إلى أن عدد الإصابات ارتفع بشكل حاد خلال الأسابيع الأخيرة في العديد من البلدان التي انتشر فيها فيروس كورونا المتحور.

وأضاف البيان: «ليس لدى المجلس الاتحادي أي دليل يشير إلى أن الوضع سيتطور بشكل مختلف في سويسرا. ووفقاً للتقديرات الأولية، فإن المتحور الجديد معدٍ أكثر بنسبة 50% إلى 70%».

ولا تزال نسبة الفحوص الإيجابية مرتفعة للغاية، إذ بلغت 16,4%، وتم تسجيل 100 وفاة يومياً طوال أسابيع. وأودى الوباء حتى الآن بنحو ثمانية آلاف شخص في بلد يبلغ عدد سكانه 8,6 ملايين نسمة.