إعلان تشكيلة الكويت لوديتي فلسطين والعراق



اختار الجهاز الفني لمنتخب الكويت في كرة القدم، بقيادة المدرب الإسباني أندريس كاراسكو، تشكيلة من 26 لاعباً لخوض مباراتين وديتين تدخلان في إطار الاستعدادات للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

ومن المقرر أن يحلّ منتخب فلسطين في 18 يناير الجاري ضيفاً في مباراة ودية على «الأزرق» الذي يخوض مواجهة أخرى تجريبية أمام العراق في البصرة في 27 منه.

وتدخل المباراتان في إطار استعداد الكويت للمواجهتين الحاسمتين أمام مضيفتها أستراليا في 25 مارس المقبل، وضيفتها الأردن في 30 منه ضمن الجولتين السابعة والثامنة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات المشتركة.

وتحتل أستراليا المركز الأول في المجموعة برصيد 12 نقطة من 4 مباريات أمام الكويت (10 من 5) التي تتقدم بفارق الأهداف فقط على الأردن. وتأتي نيبال رابعة بـ3 نقاط من 5 مباريات أمام تايوان الخامسة الأخيرة (صفر من 5).

في ما يلي القائمة: رضا هاني، خالد إبراهيم، سلطان العنزي، بدر المطوع وعيد الرشيدي (القادسية)، بندر بورسلي، حسين كنكوني، حمد الحربي، شبيب الخالدي ومحمد العازمي (كاظمة)، ضاري العتيبي، فهد الهاجري، فهد حمود، عبدالعزيز ناجي، طلال الفاضل، أحمد زنكي وفيصل زايد (الكويت)، حسين الموسوي، حمد القلاف، فواز العتيبي، مبارك الفنيني ومهدي دشتي (السالمية)، بندر السلامة وسليمان عبدالغفور (العربي)، خالد شامان (النصر) وسعود الجناعي (التضامن).

على خط آخر،احتفظ الكويت بلقب بطل كأس ولي العهد لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه بالمباراة النهائية للنسخة 28 من البطولة على غريمه القادسية 2-1 بعد التمديد في استاد جابر الأحمد الدولي.

وسجل للكويت التونسي أحمد العكايشي (65) والفرنسي عبدول سيسوكو (117)، وللقادسية الأردني عدي الصيفي (10).

ونجح الكويت في مشاركة القادسية بالرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب (9 لكل منهما)، علماً بأن البطولة انطلقت في الموسم 1993-1994.