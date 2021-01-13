شكرا لقرائتكم خبر عن «ديربي» ميلاني في كأس إيطاليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضرب إنتر موعداً مع جاره اللدود ميلان في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم، بفوزه في الرمق الأخير من الوقت الإضافي على مضيفه فيورنتينا 2-1 الأربعاء.

وكان ميلان أول المتأهلين الى ربع النهائي، بتخطيه ضيفه تورينو بركلات الترجيح إثر تعادلهما سلباً.

ويعود الفضل بتأهل إنتر لهدافه البلجيكي روميلو لوكاكو صاحب هدف الفوز في الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت الإضافي الثاني (119) بكرة رأسية من منتصف منطقة الجزاء إثر عرضية للبديل نيكولو باريلا، علماً أن لوكاكو دخل بديلاً في الدقيقة 69.

وسجل التشيلي ارتورو فيدال هدف إنتر الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 40، في حين أدرك فيورنتينا التعادل عبر مهاجمه العاجي كريستيان كواميه بتسديدة قوية من خارج المنطقة (57).