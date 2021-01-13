خورفكان يتعاقد مع باولينيو ومدربه لايخشى أي فريق

رأس الخيمة: علي البيتي

تعاقد خورفكان مع الجناح البرازيلي باولو فيكتور «باولينيو» (27 سنة) لمدة موسم ونصف الموسم، قادماً من نادي ليفسكي صوفيا البلغاري، ليحل بديلاً للبرازيلي ريكاردو مينديز ( ريكاردينيو)، وذلك ضمن مساعي فريق «النسور» لتعزيز صفوفه من أجل تحقيق نتائج أفضل في الدور الثاني من دوري الخليج العربي.

وعانى خورفكان من مشاكل على مستوى الهجوم في الكثير من مباريات دوري الخليج العربي في ظل تراجع مردود ريكاردينيو ودودو ،حيث سجل الفريق 12 هدفاً كثالث أضعف خط هجوم بعد حتا وعجمان.

ويعتمد خورفكان في تسجبل الأهداف على جهود لوبيز الذي سجل ستة أهداف في الدوري، فيما سجل ريكاردينيو ثلاثة أهداف.

ويملك خورفكان حالياً 11نقطة، وهو في المركز الحادي عشر ويأمل في الحصول على نقاط لقاء الجزيرة في آخر مباراة للفريق في الدور الأول، ليدخل القسم الثاني وفي رصيده 14نقطة.

وحرصت إدارة خورفكان على تدعيم صفوف الفريق بعناصر جيدة، ويثق المدرب البرازيلي كايو في لاعبيه، ويرى أن فريقه قادر على تحقيق الفوز على أي منافس، وذكر أن لاعبي خورفكان على مستوى عال، وإنهم يملكون إصراراً ورغبة في تحقيق النتائج الجيدة دائماً، لافتاً إلى العمل الكبير الذي يتم من أجل تحسين النتائج وتطوير الأداء.

ومن جانبه، قال الحارس منصور غلوم إنه جاهز للمشاركة مشيداً بزميله محمد يوسف وتألقه في الدور الأول، كما أثنى على عبيد ثاني وعبدالله صنقور، مبيناً أن الفريق يضم حارسين جيدين جداً.

وعن وضع الفريق قال: حالياً وضعنا أفضل لكنه ليس مطمئناً وما زلنا بحاجة إلى تحسين ترتيبنا والابتعاد عن المركز الحالي،ولدي قناعة تامه بفريقي وبعناصره واعتقد أنه لولا الحظ لكان خورفكان في وسط الجدول، فأمام الوحدة والنصر وكلباء كنا أفضل، وكنا نستحق الفوز وعلى الأقل التعادل،وأمام شباب الأهلي والوصل أيضاً كان يفترض أن تختلف النتيجة،لكن أمامنا دوراً ثانياً كاملاً سنعمل على تحقيق أفضل النتائج فيه، وعلينا أن نجتهد، وأن نقاتل لأن المهمة صعبة والمنافسة ستكون ساخنة جداً مع كل المنافسين.