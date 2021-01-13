شكرا لقرائتكم خبر عن يزيد الراجحي بطلاً على ثلاثة إطارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهى السعودي يزيد الراجحي المرحلة العاشرة من رالي دكار الصحراوي في المركز الأول، قاطعاً خط الوصول على ثلاثة إطارات، فيما اكتفى القطري ناصر العطية بتقليص أقل من دقيقة مع الفرنسي ستيفان بيترهانسل متصدر فئة السيارات بين نيوم والعلا.

واستمر كابوس ثقب الإطارات لسيارات تويوتا الرباعية الدفع، بحيث وصلت إلى 23 للراجحي، و11 للعطية و21 للجنوب إفريقي من أصول فرنسية جينييل دو فيلييه.

وقال الراجحي لوكالة فرانس برس بعد تحقيق فوزه الثاني في هذه النسخة والثالث في مسيرته في دكار «قبل نحو 25 كلم من الوصول ثُقب الإطار، فتأخرت نحو نصف دقيقة. لو قمت بتبديله لتأخرت نحو دقيقة و20 ثانية. كنت متوتراً لعدم رغبتي بتحطيم السيارة».

ويحق لكل سائق ثلاثة إطارات بوزن 35 كلج لكل منها.

وتابع السائق البالغ 39 عاماً، بعد تجاوز المرحلة البالغة مسافتها 583 كلم: «حققنا وقتاً جيداً وسعيد بما أقوم به. أصعب شيء على السائق أن يضغط ولا يحقق الأزمان الجيدة، لكن حالياً نقوم بعمل جيد. تزداد خبرتي مع كل كيلومتر وهذا هدفي».

وسجل الراجحي 3.03:57 ساعة، متقدماً بفارق 2:04 دقيقة عن العطية و2:53 دقيقة عن بيترهانسل.

وفي الترتيب العام، يتقدم بيترهانسل بفارق 17 دقيقة عن العطية وساعة و4 دقائق عن زميله حامل اللقب الإسباني كارلوس ساينز.