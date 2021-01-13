شكرا لقرائتكم خبر عن بيدرو: لا خيار أمام العين سوى الفوز والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين أهمية فوز «الزعيم» على مستضيفه حتا الجمعة في الجولة الـ13 من دوري الخليج العربي، وقال: خيارنا الوحيد أمام حتا هو حصد النقاط الثلاث، فنحن بحاجة للفوز لتعزيز رصيدنا من النقاط، والمواجهة الأخيرة أمام الجزيرة كانت قوية وأيضاً لعبنا عدة مباريات منقوصي العدد الأمر الذي كان صعباً على الفريق، ولكن أيضاً مثل تلك الظروف تظهر الشخصية الحقيقة للفريق والروح القتالية من أجل الفوز حتى آخر دقيقة في المباراة.

وأضاف: مطالبون بالفوز وانتزاع نقاط المباراة ولتحقيق ذلك علينا أن نتمتع بالتركيز العالي وإظهار الاحترام لخصمنا لأننا نعرف أن فريق حتا بحاجة لنقاط هذه المباراة فهو في المركز الأخير في ترتيب الدوري.

وعن استعادة جهود عدد من اللاعبين الذين أكملوا برنامج الخدمة الوطنية، كمهند العنزي ومحمد فايز قال: بالفعل لقد كان ذلك مفاجأة لي في الموسم الماضي عندما توليت مهمة تدريب الفريق في يناير من العام الماضي، في تلك الفترة افتقدنا جهود بعض اللاعبين، والمؤكد أننا نحترم قوانين القوات المسلحة ولذلك سنفتقد في الفترة القادمة أيضاً خدمات ريان يسلم الذي سيحصل على شرف الخدمة الوطنية.

وحول ترقب الجماهير للأخبار السعيدة في ظل تداول مفاوضات العين مع لاعبين لضمهم خلال فترة الانتقالات الشتوية، قال: نعم الجميع يترقبون الأخبار الجيدة، كما تعلمون أننا نحتاج لتعزيز صفوف الفريق في بعض المراكز، وكلي ثقة في مجلس إدارة شركة كرة القدم لتقديم المزيد من الحلول للفريق، ولكن في نفس الوقت أعلم أن فترة الانتقالات الشتوية هي فترة صعبة لإيجاد اللاعبين الجيدين لشغل المراكز المحددة التي نحن بحاجة لها، ولكننا قمنا بالعمل المطلوب وفي انتظار القرار النهائي.